Correnti d’aria più mite ma anche più umida interessano la Liguria provenienti dai quadranti occidentali. Già terminata, quindi l’ondata di freddo intenso sull’Italia e fine settimana con condizioni prevalentemente soleggiate con qualche nuvola in transito.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 21 Gennaio 2024

Condizioni di cielo pressoché sereno sull’intero territorio regionale, nel corso della mattinata le prime velature avanzeranno da ovest.

Tra le ore centrali della giornata ed il pomeriggio transito di stratificazioni medio-alte da ponente verso levante, comunque senza conseguenze associate. In serata cieli nuovamente sereni.

Venti nella prima parte di giornata deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. A seguire ventilazione debole o al più moderata di direzione variabile.

Mare al mattino mosso al largo e sul ponente, poi poco mosso ovunque.

Temperature minime stazionarie od in lieve ulteriore calo nei fondovalle interni, in aumento in quota. Massime in rialzo ovunque. Tra la notte ed il mattino gelate nelle zone interne.

Sulla costa temperature minime tra +2/+8°C e massime tra +9/13°C

Nell’interno temperature minime tra -8/+1°C e massime tra +2/+9°C