La Liguria torna ad essere attraversata da correnti umide dai quadranti meridionali che riporteranno un po’ di nubi sulla nostra regione in questo inizio settimana. Risalgono le temperature ma saranno possibili isolate precipitazioni a partire da questa sera.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 22 Gennaio 2024

Fino al primo mattino ancora cielo sereno o poco nuvoloso. Già dopo l’alba aumento della nuvolosità sul centro-levante ma senza fenomeni. Più soleggiato a ponente.

Dal pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità con possibilità anche per delle pioviggini sul centro-levante in serata. Tempo asciutto a ponente.

Venti in rotazione dai quadranti meridionali ed in rinforzo fino a moderati da sud-est sotto costa e da sud-ovest al largo

Mare con moto ondoso in graduale aumento da quasi calmo o poco mosso al mattino fino a mosso in serata. Dalla serata molto mosso al largo.

Temperature minime stazionarie od in lieve ulteriore calo nei fondovalle interni, in aumento in quota. Massime in rialzo ovunque. Tra la notte ed il mattino gelate nelle zone interne.

Sulla costa temperature minime tra +2/+8°C e massime tra +11/14°C

Nell’interno temperature minime tra -8/+1°C e massime tra +4/+11°C