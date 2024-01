Genova ricorda il sacrificio del sindacalista Guido Rossa, ucciso 45 anni fa dalle Brigate Rosse per la sua militanza contro il terrorismo armato e per aver denunciato l’infiltrazione del movimento armato nelle fabbriche.

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Oggi ricordiamo Guido Rossa – ha detto Toti – un uomo che rappresenta il simbolo della nostra democrazia e lo facciamo all’interno di un tempio della nostra industria. Questa è una giornata che rievoca un momento drammatico ma che cambio’ profondamente Genova e l’Italia. Guido Rossa ogni anno, con il suo sacrificio, ci ricorda che la democrazia e la Repubblica sono un bene di tutti, condiviso al di là di ogni pensiero i cui valori devono essere sempre difesi, quotidianamente e costantemente. Valori che vengono rappresentati anche da questo stabilimento che ha reso l’Italia grande e prospera, contribuendo alla costruzione di un Paese industriale su cui oggi si fonda il nostro benessere e il Covid ci ha insegnato che certe produzioni devono rimanere in questo Paese. Oggi il futuro di ex Ilva e’ ad una svolta e penso che questo stabilimento abbia in sé la capacità di rinascere”