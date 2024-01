La Spezia – Fleximan colpisce ancora – e per la terza volta in poche ore – nel territorio della provincia della Spezia. Le indagini per risalire all’autore (o gli autori) dei danneggiamenti di autovelox nel comune di Vezzano Ligure e Bolano sono appena partite e arriva la notizia di un terzo impianto distrutto a Ceparana dove una colonnina per la misurazione della velocità massima dei veicoli è stata “strappata” dal terreno ed abbattuta con un colpo ben organizzato e programmato in ogni dettaglio.

Non è chiaro se si tratti di un’unica persona o, come più probabile, di una serie di emulatori ma anche in Liguria si sta diffondendo il fenomeno “Flaximan” l’imprendibile paladino degli automobilisti e motociclisti che se la prende con telecamere, autovelox e impianti di controllo e li abbatte a colpi di flessibile.

Gli episodi hanno fatto scattare le denunce dei sindaci dei Paesi colpiti alle forze dell’ordine ma sui social gli episodi sono commentati positivamente e Fleximan è ormai diventato un beniamino di molti, una sorta di “Robin Hood” degli automobilisti.

Gesti certamente criticabili ed illegali ma sui social in molti invitano gli amministratori di tante zone d’Italia, dove la concentrazione di autovelox raggiunge livelli elevati, a riflettere sul senso della “protesta” di Fleximan e sul peso delle sanzioni sui comuni cittadini.