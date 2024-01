Genova – I carabinieri hanno effettuato nuovi controlli nella zona di Molo Ponte Calvi per prevenire il fenomeno dei parcheggiatori abusivi ed hanno sorpreso un giovane di 32 anni che era stato già segnalato per lo stesso reato.

I militari lo hanno identificato e nuovamente denunciato e gli hanno sequestrato il provento dell’attività: circa 104 euro raccolte in una giornata.