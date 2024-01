Genova – Un emendamento nel decreto “milleproroghe” per allungare i termini per lo Skymetro. E’ il Movimento 5 Stelle ad aver “scoperto” il curioso inserimento nella bozza di decreto e a domandarsene il motivo.

“La Lega – scrive il Movimento 5 Stelle – inserisce un emendamento al Milleproroghe chiedendo di rideterminare i termini del cronoprogramma dell’intervento Skymetro. Il giornalista Andrea Moizo, colui il quale ha segnalato per primo l’anomalia, si domanda se i deputati leghisti si siano accorti che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico del Mit, abbia bocciato il progetto preliminare dell’infrastruttura. Adesso il tema è: i deputati leghisti sanno forse che il progetto Skymetro fortemente voluto dalla destra genovese è stato bocciato, non lo dicono e ora devono salvare la faccia? E se non fosse questo il motivo, quali sono allora i problemi per cui la Lega che sostiene Bucci fa questo emendamento? Siano trasparenti!”.

I pentastellati liguri commentano la notizia e annunciano anche un’interrogazione del capogruppo comunale del M5S Genova Fabio Ceraudo. “L’emendamento leghista inserito nel Milleproroghe è la conseguenza della bocciatura del Mit? – chiede infatti Ceraudo -. In alternativa a questa ipotesi, chiediamo alla Giunta Bucci di dirci il motivo per il quale la Lega che lo sostiene chiede di prorogare i termini del progetto”.