Genova – Un presidio di protesta davanti alla Prefettura, in largo Eros Lanfranco, contro la cosiddetta Legge Bavaglio varata dal Governo Meloni per impedire a Giornali e Media di informare liberamente i Cittadini.

Associazione Ligure dei Giornalisti, Gruppo Cronisti Liguri e Ordine dei Giornalisti della Liguria si mobilitano organizzando un presidio e un flash mob previsto per le ore 12 davanti la Prefettura.

Ala protesta parteciperà anche la segretaria nazionale della Fnsi Alessandra Costante.

Giornalisti e operatori dei Media rivolgono un appello ai Cittadini perché scendano in piazza al loro fianco a tutela dell’informazione che è da sempre un bene di tutti.

Se la norma prevista nell’emendamento Costa dovesse essere approvata anche in Senato, infatti vedremmo “imbavagliata” l’informazione, limitando l’attività dei giornalisti e colpendo il diritto dei cittadini ad essere informati.

L’emendamento Costa approvato alla Camera rappresenta un provvedimento liberticida che farà declassare ulteriormente l’Italia, oggi al 41° posto nella classifica del World press Freedom di Reporters sans frontières. Lo stesso osservatorio internazionale si occupa con toni molto severi di questa vicenda