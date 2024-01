Savona – Hanno preso ben 8 cuccioletti di circa due mesi, li hanno chiusi in uno scatolone e li hanno abbandonato accanto ad un bidone della spazzatura.

Fortunatamente sono stati trovati e salvati i cuccioletti, una vera squadra di nanetti composta da 5 femmine e 3 maschi, che rischiavano di fare una brutta fine.

Il loro pianto ha attirato l’attenzione di passanti che hanno subito capito cosa poteva esserci nella scatola ed hanno avvisato l’enpa che li ha salvati.

La taglia dovrebbe essere piccola e i cuccioli verranno dati in adozione dopo i vaccini, le terapie per sverminarli e spulciarli e rigorosamente dopo alcuni colloqui conoscitivi con le persone interessate.

Per informazioni si può contattare la sede Enpa di Savona al numero 019824735 chiedendo della responsabile del canile.

Enpa avvisa di non recarsi al canile senza appuntamento perché è complessa l’organizzazione della struttura ed occorre concordare la visita.