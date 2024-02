Genova – Grave incidente, poco dopo le 20,30 in viale Centurione Bracelli, nel quartiere di Marassi.

Per cause ancora da accertare un motociclista è caduto cercando di evitare un’ambulanza ferma a lato strada per un soccorso.

Sul posto è così intervenuta una seconda ambulanza che ha soccorso il motociclista per poi trasferirlo in ospedale.

Sul posto stanno intervenendo anche le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.