Santo Stefano al mare (Imperia) – Si infittisce il mistero del cadavere ritrovato in un canale di scolo poco lontano alla Marina degli Aregai. Il corpo apparterebbe ad un cittadino francese di 53 anni che si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia e qui era stato sottoposto ad alcuni esami.

L’uomo si era poi allontanato dal nosocomio e non è chiaro se lo abbia fatto dopo essere stato visitato e dimesso o se, invece, abbia lasciato l’ospedale “firmando” contro il consiglio dei medici.

A mettere gli investigatori sulla pista dell’ospedale il fatto che il corpo presentasse ancora gli elettrodi che vengono fissati con il gel per l’esame dell’elettrocardiogramma, un particolare che ha subito fatto pensare ad una persona con un’emergenza sanitaria.

Ora, però, resta da capire come sia morto il cittadino francese e se ad ucciderlo sia stato proprio un malore, magari dopo l’allontanamento più o meno volontario dall’ospedale.

Sarà l’autopsia, ordinata dal magistrato che segue il caso a confermare le cause del decesso.

Nel frattempo vengono esaminate le cartelle cliniche delle persone che sono passate nei giorni scorsi dall’ospedale anche per capire se l’uomo parlasse bene l’italiano o se potrebbe esserci stato un problema nelle comunicazioni.