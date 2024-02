La Capitaneria di Porto di Savona ha pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale il nuovo bando di concorso per titoli ed esami per la selezione di un ormeggiatore, che verrà impiegato a operare nel Gruppo Ormeggiatori dei porti di Savona – Vado Ligure e Imperia.

Nel bando sono contenuti i requisiti minimi necessari per poter presentare la domanda di partecipazione, il cui modello editabile è altresì pubblicato e allegato al bando.

I candidati ammessi al concorso verranno sottoposti allo svolgimento di una prova pratica e di una prova teorica, da parte di una Commissione esaminatrice. Per ogni candidato, il punteggio finale sarà calcolato sommando i punteggi di merito ottenuti da entrambe le prove, e da quello attribuito sulla base dei titoli professionali posseduti.

La domanda dovrà essere presentata, pena la non ammissione alle procedure concorsuali, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami.