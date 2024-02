Genova – Prima i muri imbrattati con scritte ed insulti ed ora automobili trasformate in lavagne dove scaricare le proprie frustrazioni creando danni ingenti e spesso non risarciti neppure dalle assicurazioni.

Allarme a Cornigliano per le baby gang di ragazzini che in queste ultime settimane hanno alzato il tiro dopo mesi passati a imbrattare muri e facciate di palazzi e magazzini. In via Cervetto e via Pellizzari, nel quartiere di Cornigliano, sale la tensione per i ripetuti atti di teppismo che ultimamente colpiscono le vetture e le moto di chi abita nella zona.

I residenti scendono in strada con il terrore di ritrovarsi l’auto completamente imbrattata da scritte ed insulti e di dover sostenere costosissime riparazioni poiché le assicurazioni non coprono i danni causati per atti di teppismo.

I residenti hanno più volte denunciato gli episodi alle forze dell’ordine, chiedendo di intensificare i controlli, ma al momento tutto sembra tacere ed una notte dopo l’altra le baby gang continuano a colpire insesorabili.

“Si tratta di ragazzetti che girano con bombolette e vernici di vario genere – denunciano i residenti – se prima se la prendevano con muri e segnaletica, ora hanno alzato il tiro e se la prendono direttamente con le auto parcheggiate”.

All’inizio si pensava ad una sorta di “rappresaglia” per quanti se la prendevano con i ragazzetti magari per rimproverarli di condotte non troppo civili ma ora si è capito che le auto devastate vengoo spesso scelte “a caso”, preferibilmente in angoli del quartiere meno trafficati.

“Chiediamo sicurezza e di poter dormire senza l’incubo di trovare le auto imbrattate – spiegano i residenti – ci hanno detto che sarebbero cambiate le cose ma ci sembra che, semmai, la situazione stia peggiorando”.