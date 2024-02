Genova – Giovani alle prese con rischi e pericoli dei social, il pensiero scientifico e quello “magico” che spesso porta allo sviluppo delle fake news ma ancora racconti di Storia e della città che cambia. Parte da mercoledì 7 febbraio, all’Auditorium dell’Acquario di Genova, il nuovo ciclo di conferenze gratuite aperte al pubblico, Mercoledì all’Acquario. Il nuovo ciclo di incontri dal titolo “A fil di scienza” prevede una prima parte di appuntamenti a cavallo tra scienza e sociologia e una seconda parte più propriamente scientifica.

Quattro incontri di febbraio riguarderanno temi di grande attualità come bullismo, cyberbullismo, dipendenze e isolamento. Seguiranno, a marzo, gli incontri su vari argomenti come la magia e la scienza, il progetto di Renzo Piano che ha cambiato la nostra città, la matematica, le avventure di marinai e navi.

Si comincia dunque mercoledì 7 febbraio con Claudio Canavese, consulente mediatore in bullismo e cyberbullismo affronterà il tema “Zanshin Tech: la via del guerriero digitale. Imparare a difendersi nella realtà di internet”.

Il cyberbullismo è un fenomeno complesso che ad oggi è stato analizzato sempre e solo “a posteriori”: ne sono note le conseguenze legali, quelle psicologiche e la maggior parte degli interventi su questo tema si focalizzano su come chiedere aiuto una volta che il problema si è già manifestato in tutta la sua drammaticità.

Lo Zanshin Tech, in quanto arte marziale, analizza invece le dinamiche interne del conflitto digitale, focalizzandosi sulla prevenzione e sul contrasto attivo durante l’aggressione, insegnando a riconoscere e gestire prima di tutto le proprie emozioni per poi identificare e fermare le singole tecniche di attacco utilizzate da ogni aggressore digitale (sia esso un cyberbullo, uno stalker, un truffatore, ecc).

Il relatore proverà a fornire a tutti i presenti le basi necessarie per riconoscere i principali tipi di aggressione e fermarli prima che diventino un problema. Aiuterà ad osservare cosa accade nell’animo di chi viene aggredito e a capire come gestire le emozioni ed aiutare gli altri ad uscire da ansia e panico, oltre che a spiegare con esempi reali quanto male può fare un’aggressione digitale e come sia sempre possibile fermarla.

Claudio Canavese (CoD su Internet) è consulente mediatore in bullismo e cyberbullismo ed esperto in gestione del conflitto digitale. A sei anni inizia a praticare Judo presso il dojo Judo Samurai Genova del Maestro Giorgio Ceccobelli e in seguito inizia il percorso di formazione interna come allenatore.

Dal 1998 si occupa attivamente di software libero, diritti digitali ed accessibilità; dal 2009 al 2016 è stato presidente della Associazione per le Libertà Informatiche e Digitali di Genova curando in particolar modo progetti legati al mondo della scuola primaria e secondaria di primo grado. Nel 2014 ha fondato lo Zanshin Tech, la prima arte marziale dedicata allo studio del conflitto digitale, disciplina che pratica quotidianamente anche nel lavoro di supporto a persone sotto aggressione. Ha pubblicato numerosi articoli riguardanti l’aggressione digitale ed in particolare il cyberbullismo.

Gli incontri degli Amici si svolgono come ogni mercoledì alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza.

Il calendario dei prossimi Mercoledì Scienza:

Mercoledì 14 febbraio

IL DIGIUNO CON LE SUE ALTERNATIVE E LA SALUTE: UNA PROSPETTIVA SCIENTIFICO-NUTRIZIONALE

Samir Giuseppe Sukkar, Direttore Dietetica e Nutrizione Clinica Ospedale Policlinico San Martino IRCCS per l’Oncologia e la Neurologia, Genova

Il digiuno può influenzare positivamente la regolazione del glucosio nel sangue, la pressione arteriosa, la composizione corporea e i marcatori dell’infiammazione.

Mercoledì 21 febbraio

OGNUNO IN FONDO PERSO DENTRO I FATTI SUOI. ANTICHE E NUOVE DIPENDENZE

Francesco Durand, Dirigente psicologo al SERD dell’ASL 3, consigliere dell’Ordine Psicologi Liguria, psicoterapeuta.

Francesca Raffo, Psicologa Psicoterapeuta, consigliera direttivo CSTCS (Centro Studi per la Terapia della Coppia e del Singolo) di Genova

“Tranquillanti” che “proteggono” o “stimolanti” che “vitalizzano”, alcune dipendenze sono davvero rischiose per i nostri giovani. Un possibile rifugio che li sottrae a frustrazioni ma che rischia di privarli di nuove scoperte e altre vite.

Mercoledì 28 febbraio

HIKIKOMORI E L’ISOLAMENTO IN ADOLESCENZA: LA SFIDA DELLA ‘’CRISALIDE’’

Elena Conzatti e Tania Zonari, Psicologhe

Psicoterapeute- CSTCS (Centro Studi per la Terapia della Coppia e del Singolo) di Genova

Dotare di senso l’isolamento in adolescenza. La necessità di impegnare pensiero ed energie per costruire un’alleanza tra il giovane, la sua famiglia e il contesto sociale

Mercoledì 6 marzo

PENSIERO MAGICO E PENSIERO SCIENTIFICO

Dalle defixiones del mondo romano alle pratiche pseudomediche e all’agricoltura biodinamica di oggi

Silvano Fuso, chimico e divulgatore, CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze).

Marinella Gagliardi Santi, scrittrice, insegnante di liceo, velista; modera Giuliana Gabet, psicologa della comunicazione, editor e consulente manageriale.

Dalle superstizioni degli antichi romani, fino a proposte di legge dai contenuti esoterici, si illustreranno le caratteristiche del pensiero magico e come esso sia incompatibile con le moderne conoscenze scientifiche.

Mercoledì 13 marzo

Aspettando il – day (14 marzo)

LA CITTÀ CHE CAMBIA: IL CASO DEL PORTO ANTICO DI GENOVA ED ALTRE ESPERIENZE CONTEMPORANEE

Lia Piano, Direttrice programmi editoriali della Fondazione Renzo Piano

Alberto Grassetti, dottorando in Architettura e culture del progetto, Università di Bologna

Francesco Giacobello, architetto associato Renzo Piano Building Workshop

Dallo studio del progetto del Porto Antico di Genova che ormai trent’anni fa ha cambiato il volto sul mare della città, alle sfide quotidiane che bisogna affrontare perché l’architettura sia strumento di cambiamento urbano, tecnologico e sociale.

Mercoledì 20 marzo

MERAVIGLIE DELLA MATEMATICA, POESIA E FOTOGRAFIA.

Teoremi, poesie, fotografie, espressioni della creatività

Lorenzo Robbiano, professore ordinario di Geometria, DIMA, UNIGE

Un viaggio per scoprire alcune meraviglie della matematica ed i collegamenti tra matematica, fotografia e poesia. Due audiovisivi, “Icone” e “Palindrome” mostreranno questo percorso.

Mercoledì 27 marzo

ATLAS. STORIE DI NAVI E MARINAI

Erika Dellacasa, giornalista, collaboratrice del Corriere della Sera

Domenico Bruzzone, già funzionario internazionale responsabile della cooperazione italiana in Africa nel Sahel Centrale, nipote del protagonista della vicenda

Da documenti storici e testimonianze fotografiche, si è ricostruita la vicenda umana del capofuochista genovese Domenico Bruzzone e le straordinarie peripezie della pirocisterna Atlas.

Il ciclo di mercoledì scienza “A fil di scienza” è realizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment e Università di Genova.