Genova – Proseguono le indagini delle forze dell’ordine per rintracciare i due ladri che nella notte appena trascorsa avrebbero rubato uno scooter elettrico nel centro storico, prima di fuggire in direzione Lagaccio.

Qui sarebbero stati inseguiti dagli agenti per le vie della zona, prima di abbandonare il mezzo a due ruote in via Bologna. A quel punto sarebbero riusciti a fuggire a piedi.

Nelle prossime ore verranno visionate le immagini di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’identità dei malviventi.