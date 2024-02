Genova – Un incontro informativo alla Casa di Quartiere “Casa Gavoglio” per parlare di mercato tutelato dell’energia ormai agli sgoccioli, di quello che ci sarà dopo e con quali conseguenze sulle bollette e, ancora, come orientarsi nella giungla delle offerte del libero mercato che ci tempestano ogni giorno insieme alle chiamate dai vari call center.

Il 23 febbraio, dalle 17, l’associazione Adoc – Associazione Difesa Orientamento Consumatori fornirà tutte le informazioni necessarie per una scelta ragionata con il patrocinio del Municipio I Genova Centro Est –