Genova – Si terrà domenica 18 febbraio il Cimento Invernale organizzato come da tradizione dalla Sportiva Sturla e che era stato rinviato causa maltempo.

Appuntamento fissato per le 11.30, con possibilità di iscriversi a partire dalle 10, per gli ardimentosi che vorranno lanciarsi in mare per la 34a edizione del Cimento della Befana organizzato dalla Sportiva Sturla.

Dopo il rinvio per maltempo nel giorno dell’Epifania, sono attesi numerosi temerari ella spiaggia sottostante la sede dell’ultracentenaria società biancoverde, insignita nel 2023 del Collare d’Oro al Merito Sportivo (massima onorificenza Coni).

Le acque fredde del Golfo di Sturla saranno a disposizione di chi vorrà temprare corpo e mente. Iscrizioni direttamente sul posto, la domenica mattina presso la sede della Sportiva Sturla, a partire dalle ore 10. Dopo il tuffo, ci saranno le tradizionali premiazioni dei cimentisti più giovani e meno giovani.

La mattinata si concluderà con un piatto della mitica pasta e fagioli per tutti i partecipanti.