Neirone (Genova) – Un incidente stradale si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 7 febbraio, lungo la strada provinciale 225 all’altezza della località Acqua di Ognio.

Per cause ancora da verificare, un’auto sarebbe uscita fuori strada e si sarebbe ribaltala. Immediata la chiamata al 118 per soccorrere le due persone a bordo, un uomo e una donna, che fortunatamente non avrebbero riportato ferite gravi. Per entrambi si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Lavagna per accertamenti.

Sul luogo del sinistro stradale anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarirne la dinamica.