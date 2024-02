Genova – Nuovo allarme per sostanze oleose sulla strada e nuova emergenza per la polizia locale per garantire la sicurezza di automobilisti e motociclisti.

Intorno alle 6 di questa mattina è stato diramato il messaggio di allerta con la raccomandazione di prestare la massima prudenza alla guida.

La zona interessata dall’emergenza è quella di via Buozzi, via Milano, via di Francia, via Buranello e piazza Vittorio Veneto e non è chiaro come la sostanza oleosa sia arrivata a coprire un tratto così vasto di strade locali.

Particolare pericolo per i motociclisti che non di rado, in situazioni simili, rischiano di scivolare a terra.