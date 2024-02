Sanremo – Un incidente sul lavoro anche nella città dei fiori durante il Festival della Canzone italiana dove, questa mattina un operaio che stava sistemando uno schermo ledwall davanti al Palafiori è caduto da una impalcatura compiendo un volo di diversi metri.

Forse a causa della pioggia che ha reso viscide le impalcature o per un malore, l’operaio è precipitato a terra riportando gravi ferite.

Subito soccorso l’uomo è stato trasferito d’urgenza, con l’elicottero del 118, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corna di Pietra Ligure dove i medici hanno riscontrato un grave trauna facciale e una frattura ad un braccio.

Sul posto anche le forze dell’ordine e gli ispettori del lavoro per accertare il rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza sul lavoro.

In via di accertamento anche se l’operaio indossasse o meno le cinture di emergenza che avrebbero dovuto evitare proprio la caduta.