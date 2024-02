Genova – Ancora un pedone travolto da un’auto mentre attraversa la strada. Questa volta è avvenuto in via Fillak, nel quartiere di Sampierdarena.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte ed ha visto coinvolto un 30enne che è stato travolto e gettato violentemente a terra dal veicolo che lo ha centrato.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato ed intubato il giovane ferito e lo ha poi trasferito urgentemente al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

I medici hanno accertato un brutto trauma cranico e facciale e diverse ferite e lesioni gravi.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte della polizia locale.

I residenti chiedono l’installazione dei semafori intelligenti anche a Ponente dove non c’è nemmeno un impianto di questo tipo.