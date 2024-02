Genova – Ancora chiusure anticipate della Metropolitana nelle serate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 febbraio e ancora disagi per gli utenti.

AMT ha infatti comunicato che anche nella settimana entrante saranno tre le serate nelle quali, a causa di lavori che proseguono dalla scorsa estate, il servizio verrà sospeso in anticipo rispetto al consueto orario e con ultima partenza da Brin verso Brignole alle 21,10 e da Brignole verso Brin alle 21,17.

Anche nella serata di San Valentino, chi usa la Metro per gli spostamenti dovrà mettere in conto una lunga deviazione e un allungamento dei tempi di spostamento dopo le 21.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è infatti garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo) ma il percorso è ovviamente più lungo e le tempistiche molto più dilatate.