Genova – Un controllo a sorpresa ha permesso di scoprire condizioni igieniche non adeguate in un bar della zona di Sottoripa che è stato poi chiuso, sino ad adeguamento alle norme previste, dalla Asl.

A far scattare il provvedimento una verifica condotta dalle forze dell’ordine nel locale dopo alcune segnalazioni.

Agli operatori che sono entrati per la verifica è apparsa evidente la presenza di scarafaggi morti tra i macchinari della cucina e persino in un frigorifero ed il mancato rispetto di procedure necessarie a garantire il livello di igiene nei locali pubblici.

Gli ispettori della Asl 3 hanno verificato il tutto e poi intimato la chiusura del locale al titolare che potrà riaprire solo dopo una pulizia radicale e il rispetto delle prescrizioni rilasciate dalla Asl.

Una nuova verifica sarà condotta dagli ispettori prima di rilasciare il nulla osta alla riapertura.