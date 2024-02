Genova – Inizia male la giornata per automobilisti e trasportatori impegnati a percorrere la rete autostradale attorno al capoluogo ligure. Dalle prime ore del mattino code e rallentamenti interessano l’autostrada A7 Genova – Milano in uscita al casello di Bolzaneto in entrambe le direzioni e sul tratto tra Bolzaneto e Busalla, in direzione nord a causa di numerosi restringimenti di carreggiata che rallentano il traffico ormai da mesi.

Disagi anche sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia nel tratto tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A7 Genova Milano per traffico intenso.

Code e rallentamenti anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno, tra Recco e Genova Nervi, in direzione Genova, a causa di lavori.