Genova – Un altro incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in via Cartagenova, sulle alture del quartiere di Molassana.

Lo sfortunato protagonista sarebbe un giovane operaio di appena 21 anni, caduto rovinosamente a terra.

Il 21enne avrebbe riportato alcune lesioni agli arti.

Subito soccorso da colleghi, il giovane è stato trasferito all’ospedale San Martino dopo averlo stabilizzato.

Fortunatamente, non sarebbe in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine e gli ispettori della Asl responsabili della verifica delle misure di sicurezza.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto è accaduto.