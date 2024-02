Genova – Nella notte appena trascorsa, una volante della polizia ha fermato un’auto che viaggiava in via Rimassa, in zona Foce. All’interno del veicolo erano presenti addirittura sette persone, quattro uomini e una donna, tutte di età compresa tra i 39 e i 50 anni.

Gli agenti hanno sottoposto la guidatrice, una 41enne, all’alcol test, rilevando un tasso di quasi tre volte superiore a quanto consentito.

Per la donna sono scattate la denuncia e la sanzione amministrativa.