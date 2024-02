Genova – Una email per informare i passeggeri del treno Frecciargento del 24-25 febbraio, 9 e 10 e 23 e 24 marzo che non potranno viaggiare per “lavori sulla linea Firenze – Roma”.

Incredulità mista a rabbia per i viaggiatori che hanno prenotato e già pagato i biglietti del treno da e per la Capitale e che ora si ritrovano a dover “riprogrammare” il viaggio, con danni importanti anche a livello economico (prenotazioni alberghiere, coincidente, eventi e visite) ed ancora più delusi perché il call center indicato nella comunicazione non ha informazione della comunicazione e non è in grado di offrire soluzioni o alternative a chi chiama.

Ancora pesanti disagi per chi viaggia in treno sulla linea che collega Genova con la Capitale. Chi ha prenotato un viaggio con il Frecciargento nei giorni 24 e 25 febbraio, 9 e 10 marzo e 23 e 24 marzo ha ricevuto in queste ore una email che comunica:

Gentile Cliente,

La informiamo che nei giorni 24-25 febbraio, 9-10 e 23-24 marzo 2024, sulla linea Firenze – Roma DD, RFI ha programmato lavori di potenziamento infrastrutturale che comporteranno modiche ai treni della lunga percorrenza.

Il treno Frecciargento 8556 nei giorni 24 febbraio, 9 e 23 marzo 2024, è cancellato.

Inutile chiamare il numero 06 3000 (selezione 0) poiché i ripetuti tentativi fatti non ha portato ad alcuna risposta. Al momento, alle 10,30, con email ricevuta dalla clientela alle 9,45, nessun operatore è in grado di rispondere poiché la comunicazione “non risulta a monitor”.

Il centralino del servizio clienti, insomma, non conosce il contenuto delle comunicazioni inviate alla Clientela e dunque non può affrontare l’emergenza proponendo un rimborso o una “riprotezione” su un altro treno.

Cambiare treno, spostando la partenza, risulta particolarmente difficile nel caso di un “rientro” visto che la cancellazione dei treni avviene in due giornate vicine e consecutive.

Nel caso di una persona che deve tornare a Genova da Roma, il 24 febbraio, o il 9 o il 23 marzo si troverebbe a dover trovare una soluzione alternativa due giorni dopo.