Genova – Attimi di paura durante la scorsa notte lungo l’autostrada A7 Genova-Milano all’altezza dell’autogrill Campora. Per cause ancora da verificare, un camion che trasportava arance avrebbe preso fuoco.

L’autista sarebbe riuscito a staccare il rimorchio e a chiamare tempestivamente i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. L’autostrada è rimasta chiusa per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza. Al momento si viaggia ad una corsia.

E’ una mattinata di traffico lungo la rete ligure. Proprio in A7 si registrano code nei pressi delle due uscite di Genova Bolzaneto (da entrambe le direzioni) e 1 km di coda tra Bolzaneto e Busalla.

In A12 sono 2 i km di coda tra Recco e Genova Nervi a causa dei lavori, mentre in A10 un incidente sta causando 2 km di coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, in direzione del capoluogo.