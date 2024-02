Sanremo (Imperia) – Ancora un tentato suicidio nel carcere di Valle Armea. La notizia è stata diffusa dalla polizia penitenziaria attraverso il Sappe, il sindacato degli agenti, che hanno salvato un detenuto appena arrivato nella struttura e che ha tentato di togliersi la vita i la vita.

Il detenuto ha tentato di togliersi la vita realizzando un cappio e legando una corda alle grate dei passeggi. L’uomo è stato salvato dal tempestivo intervento del personale che torna a denunciare attraverso il Sappe “la mancanza di operatori sanitari, psicologici e psichiatrici” e tornano a chiedere concorsi regionali e assunzioni di personale sanitario da destinare alle carceri liguri”.

Per il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, “il dato oggettivo è che la scelta di togliersi la vita è sicuramente originata da uno stato psicologico di disagio. È un dato oggettivo che chi è finito nelle maglie della devianza spesso è portatore di problematiche personali sociali e familiari.

Secondo il Sappe “l’ennesimo tentato suicidio di una persona detenuta, sventato in tempo dalla professionalità ed attenzione dei poliziotti, dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari. E si consideri che negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 23mila tentati suicidi ed impedito che quasi 175mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze”.