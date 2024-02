Genova – Una perdita di sostanza oleosa sul manto stradale da Sampierdarena sino alla zona di via delle Fontane, all’Annunziata. E’ davvero allarmante la segnalazione che arriva questa mattina sui canali di emergenza rivolti ad automobilisti e motociclisti persegnalae un pericolo per possibili incidenti e cadute.

La sostanza oleosa renderebbe scivoloso e pericoloso il manto stradale del percorso che va da via Cantore, altezza via D. Col fino a via Gramsci/via delle Fontane

L’appello è a prestare la massima attenzione alla guida, specie per i mezzi a due ruote ma resta da capire cosa abbia provocato una simile emergenza.

Le segnalazioni per presenza di sostanze oleose sulla strada sono in costante aumento a Genova ma ancora non è chiaro cosa le provochi.