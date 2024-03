Crocefieschi (Genova) – Sono ripresi all’alba i controlli sulla frana che ieri sera si è abbattuta sull’abitato intorno alle 20,30. Enormi massi si sono staccati dalla montagna finendo per colpire la scuola del paese che risulta inagibile e due edifici che sono stati evacuati per sicurezza.

Molta la paura ma, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

I danni più consistenti interessano la scuola ma vigili del fuoco e tecnici della protezione civile sono al lavoro per capire quanta parte dei terreni che hanno ceduto sono sicuri e se sono prevedibili altri grossi cedimenti.

(Foto da Facebook)