Genova – Ancora una vittima della strada nel capoluogo ligure ed ancora un pedone travolto e ucciso mentre attraversa la strada.

E’ successo intorno alle 19 in via Archimede, nel quartiere di San Fruttuoso dove la donna, una 70enne, ha attraversato la strada poco prima del sottopasso ferroviario ed è stata centrata da un veicolo che l’ha scagliata a terra uccidendola sul colpo.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso ma per la donna non c’era più nulla da fare.

Il personale dell’ambulanza ha tentato di rianimare la donna ma senza riuscirci.

La strada è stata chiusa per consentire i rilievi della polizia locale sezione infortunistica.

L’automobilista che ha causato l’incidente mortale si è fermato per prestare soccorso ed è stato identificato e verrà indagato per omicidio stradale.