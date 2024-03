Genova – Una tragedia si è consumata questa sera, poco prima dell’ora di cena, all’altezza del sottopasso ferroviario di via Archimede.

Secondo quanto ricostruito, una donna di circa 70 anni sarebbe stata travolta e uccisa da un’auto guidata da un giovane. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare a lungo la vittima, purtroppo senza successo: le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito.

Sul luogo del sinistro stradale è giunta anche la polizia locale. Sono in corso i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni sembra che la donna stesse attraversando sulle strisce. Non è ancora chiaro a quale velocità procedesse la vettura. La scarsa visibilità causata dalla forte pioggia potrebbe aver contribuito all’incidente.