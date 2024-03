Genova – Corso Italia chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, per un intervento dei vigili del fuoco.

Il transito è interrotto in entrambe le direttrici di marcia, all’altezza via Mercantini e sono in atto deviazioni della viabilità, in via De Gaspari per la direz. ponente, in via G. Bruno per la direz, levante

Secondo le prime informazioni i pompieri sarebbero intervenuti per alcune lampade dell’impianto di illuminazione che potrebbero essere pericolanti a causa del vento molto forte dei giorni scorsi.

notizia in aggiornamento