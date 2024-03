Genova – E’ stata ricoverata all’ospedale Gaslini la ragazza di 16 anni che avrebbe partorito in casa dopo aver nascosto la gravidanza ai genitori. Insieme a lei il neonato nato in situazione non idonea e che sarebbe in gravi condizioni nello stesso ospedale.

Una vicenda che sorprende quella che emerge dai racconti della mamma della ragazza e che insiste nel sostenere che la figlia non avrebbe messo su peso e non avrebbe manifestato alcun sintomo che potesse lasciare pensare ad una gravidanza.

La giovanissima, giunte le contrazioni del parto, avrebbe chiesto aiuto alla mamma che si è improvvisata levatrice ed ha aiutato il nipote a nascere.

Subito dopo, però, le condizioni del piccolo e l’emorragia della figlia, hanno fatto scattare l’allarme e la decisione di chiamare il 118 che ha subito trasferito neo mamma e neonato in ospedale.

I medici stanno facendo il possibile per salvarlo e per curare la neo mamma mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire le circostanze della gravidanza e come sia possibile che nessuno si sia accorto di ciò che stava accadendo alla ragazzina.

Nelle prossime ore verrà ascoltato anche il padre, un altro giovanissimo che potrebbe aver aiutato la fidanzata a nascondere la gravidanza.

Dalle prime informazioni sembra che i due ragazzini neo genitori appartengano a famiglie normali e senza particolari problemi.