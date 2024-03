Genova – I mercato rionale di Voltri torna in piazza Villa Giusti. Una sorpresa, questa mattina, per i voltresi che attendevano la fine dei lavori della nuova piscina per il ritorno del mercato delle merci varie nella sua sede storica. Da questa mattina, infatti piazza Villa Giusti, a Voltri, torna ad ospitare gli spazi del mercato settimanale di merci varie che si svolge ogni martedì.

Sono una ventina gli operatori che, dopo la liberazione dell’area di cantiere aperta per i lavori della piscina “Mameli”, hanno così lasciato piazza Odicini restituendola al consueto uso Mercato merci varie.

«È con vero piacere che riportiamo in tutti i suoi tradizionali spazi il mercato settimanale di Voltri – afferma Paola Bordilli, assessore al Commercio del Comune di Genova – da sempre vero e proprio punto di riferimento per il ponente ed anche per i comuni limitrofi. Ringrazio tutti gli ambulanti che in questi anni hanno lavorato suddivisi in tre differenti piazze per poter consentire la cantierizzazione. Per giungere alla giornata odierna il positivo spirito di collaborazione è stato ottimo e di questo io e il mio collega Piciocchi ne siamo lieti. Restituiamo la conformazione originaria al mercato andando anche ad effettuare delle migliorie alle metrature dei banchi in piazza Villa Giusti: invito i cittadini a vivere questo e tutti i mercati della città».

Attualmente la piazza ha una prima asfaltatura che verrà poi implementata ulteriormente nei giorni non di mercato.