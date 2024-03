Genova – Si terranno domani, venerdì 7 marzo, nella chiesa della parrocchia di piazza Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso i funerali di Lucia Durante la pensionata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada in via Archimede. La cerimonia si terrà alle 11,30 alla presenza di amici e familiari che desiderano darle l’ultimo saluto.

I decesso della donna ha scatenato un grosso dibattito sui social sulla pericolosità degli attraversamenti stradali ed il Comune ha deciso di avviare una campagna per aumentare la visibilità di tutti gli attraversamenti, ad iniziare da quelli dove si registra il maggior numero di incidenti.

Molte associazioni e comitati propongono che il Comune destini tutti gli incassi delle multe fatte dai “semafori” intelligenti proprio al miglioramento delle strade e alla realizzazione di attraversamenti con visibilità aumentata e ben illuminati.