Genova – Grave incidente stradale, questa mattina, sull’autostrada A12 genova Livorno dove un’auto si è ribaltata in seguito all’impatto con un’altra vettura che percorreva il tratto tra Genova Nervi e Genova Est in direzione ponente.

Per cause ancora da accertare le due auto sono entrate in contatto e uno dei veicoli ha terminato la sua corsa sul tetto che fortunatamente non si è deformato salvando la vita delle persone all’interno.

Il traffico si è subito bloccato e sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i la polizia stradale.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 e il traffico è rimasto bloccato sino alla rimozione dei veicoli incidentati.

Le persone alla guida dei due veicoli sono state trasportate in codice giallo in ospedale. Non sarebbero gravi.

Pesanti invece le conseguenze per il traffico autostradale sulla A12