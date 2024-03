Sestri Levante – Strada delle Gallerie di Moneglia chiusa al traffico, a partire da lunedì 11 marzo per consentire i lavori per il completamento della linea semaforica del nuovo impianto.

Nello stesso tempo saranno eseguiti lavori di pulizia della carreggiata su tutta la tratta con una spazzatrice per poi procedere al rinnovo della segnaletica orizzontale di delimitazione.

La chiusura si prolungherà per alcuni giorni e, precisamente, da lunedì 11 marzo alle ore 9 a venerdì 15 marzo ore 17.

Il transito sarà garantito esclusivamente ai mezzi di soccorso e di polizia in emergenza in entrambi i sensi di marcia

Il Comune di Sestri Levante ha confermato che qualora i lavori terminassero in anticipo rispetto all’orario previsto, la riapertura al transito veicolare potrà essere anticipata