Chiavari – Indagini in corso per l’incidente mortale avvenuto questo pomeriggio in via Piacenza. A perdere la vita un 73enne che avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote sul quale viaggiava ed è stato travolto da un’auto. L’uomo è deceduto per le gravissime ferite riportate e all’arrivo dell’ambulanza del 118 non c’era più nulla da fare.

Il personale della Croce verde non ha potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Il corpo dell’uomo è stato trasferito in obitorio e la polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16.