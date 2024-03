Il fronte perturbato sta transitando sulla Regione Liguria: alla luce di quanto si è verificato sul territorio e delle ultime uscite modellistiche Arpal ha così aggiornato l’Allerta.

• ZONA A ARANCIONE per piogge diffuse fino alle 14, GIALLA sui bacini piccoli.

• ZONA B D E GIALLA fino alle 18.

• ZONA C GIALLA fino alle 21

Come atteso, le precipitazioni più intense si sono verificate nelle prime ore della mattinata odierna, quando una debole convergenza si è instaurata solo sul centro della regione, portando a una massima intensità oraria di 53.8 mm a Mele e determinando l’innalzamento al primo livello di guardia di alcuni torrenti, fra cui l’Orba a Tiglieto, lo Stura a Campo Ligure e il Bisagno a La Presa: tutte le portate al momento sono comunque ben contenute in alveo.

Venti con raffiche ben superiori ai 100 km/h: 155 km/h a Casoni di Suvero, 129 km/h a Fontana Fresca sopra Sori.

La Sala Operativa Regionale segnala effetti al suolo gravi nell’imperiese, a Molini di Triora e Rezzo, con alcune centinaia di persone che potranno raggiungere la propria abitazione solo a piedi; nel resto del territorio frane più localizzate.

Fino alle ore centrali di oggi sono attese piogge diffuse e temporali anche forti accompagnati da colpi di vento e locali grandinate. Neve fino a 500-600 m su D con residue spolverate fino a fondovalle, in calo fino a 1000-1200 m su E con possibili spolverate a quote inferiori. In seguito instabilità postfrontale con temporali sparsi anche forti fino alla serata. Venti meridionali di burrasca (raffiche fino 90-100 km/h) su C in calo, localmente forti altrove in rotazione da N su B. Mareggiate in graduale scaduta.

Ecco le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

DOMENICA 10 MARZO: Il transito del fronte da Ponente verso Levante determina fino alle ore centrali piogge diffuse e temporali anche forti accompagnati da colpi di vento e locali grandinate. Neve fino a 500-600 m su D con residue spolverate fino a fondovalle, in calo fino a 1000-1200 m su E con possibili spolverate a quote inferiori. In seguito instabilità postfrontale con temporali sparsi anche forti fino alla serata. Venti meridionali di burrasca (raffiche fino 90-100 km/h) su C in calo, loc. forti altrove in rotazione da N su B. Mareggiate in graduale scaduta.

LUNEDI’ 11 MARZO: Persistono condizioni di spiccata instabilità con rovesci e temporali sparsi per lo più moderati localmente associati a grandinate e colpi di vento. Esaurimento dei fenomeni in serata. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Mare molto mosso per onda lunga di libeccio.

MARTEDI’ 12 MARZO: Mare molto mosso per onda lunga di libeccio su C in graduale scaduta.