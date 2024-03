Genova – Li hanno fermati per un controllo e non hanno saputo spiegare la provenienza di un telefono cellulare che tenevano spento in tasca. Due minorenni di 17 anni sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Maddalena dopo essere stati fermati per un controllo. Uno dei due nascondeva un telefono cellulare spento nella tasca e quando i militari gli hanno chiesti di chi fosse non hanno saputo rispondere. I due sono stati accompagnati nella stazione per l’identificazione e qui avrebbero spintonato i militari danneggiando una paratia della sala di attesa.

Una volta espletate le formalità per la denuncia i due sono stati affidati alle comunità che li ospitano.