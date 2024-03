Ancora caos sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure a causa dei cantieri, del traffico molto congestionato e di alcuni guasti.

Al casello di Genova Ovest si segnalano rallentamenti e code, in uscita, a causa del flusso molto intenso e del traffico congestionato sulla rete cittadina.

Sull’Autostrada A7 Genova – Milano auto incolonnate, in direzione Milano tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per veicolo in avaria

Sempre sulla A7 coda tra Bolzaneto e Busalla per lavori che proseguono ormai da mesi.

Code anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A7 per traffico intenso.

Disagi anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno per lavori tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno e tra Chiavari e Recco in direzione Genova

Code anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, tra Masone e Ovada per il consueto cantiere che causa il restringimento ad una sola corsia.