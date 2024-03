Finale Ligure (Savona) – La strada statale 1 Aurelia è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni dal km 590 al km 592 a causa di una frana, in località Varigotti, nel Comune di Finale Ligure.

Non c’è pace per le strade della Liguria dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione nei giorni scorsi. Al gran numero di frane e smottamenti si unisce infatti anche questa, sulla statale Aurelia, che si aggiunge all’altra caduta sempre nella stessa zona.

Il personale di Anas è impegnato sul posto nelle verifiche tecniche per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile

Si precisa che si tratta di un punto diverso rispetto alla frana dei giorni scorsi, che ricadeva nel comune di Noli