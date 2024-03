Genova – Nel Bisagno sono misteriosamente scomparsi tutti ma in giro per la città continuano a circolare indisturbati, apparentemente immuni a quella peste suina africana che, secondo alcuni, avrebbe sterminato – senza lasciare carcasse – la popolazione residente nel greto del torrente che attraversa la città. I cinghiali continuano a presentarsi per le strade della città ed ora lo fanno anche in pieno giorno, come è successo alla Foce, nei giardini di piazza Rossetti.

Una famigliola è stata avvistata mentre cercava cibo, probabilmente pane secco lasciato da qualche sconsiderato, e la scenetta ha suscitato curiosità ma anche preoccupazione, soprattutto per la presenza di bambini che si divertivano nei giochi vicini.

In particolare uno degli animali, un grosso maschio con zanne e corporatura massiccia, “pascolava” a pochi metri dai giochi installati nel giardino pubblico, al centro della piazza.

Mentre le associazioni ambientaliste continuano a chiedere che vengano rese note eventuali “operazioni” di abbattimento o di recupero delle carcasse – un centinaio almeno quelle stimate invece delle 25 di cui si ha notizia – ci si chiede perché la popolazione del Bisagno è “sparita” mentre quella che circola per le strade resta evidentemente immune alla peste suina.

(Foto di Archivio)