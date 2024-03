Genova – Un cantiere “fantasma” sulla strada Guido Rossa che colle l’uscita autostradale di Genova Aeroporto con le arterie del traffico cittadino.

A segnalarlo gli automobilisti che ogni giorno percorrono la strada chiedendosi perché, da mesi, una sequenza di birilli e segnali stradali riduca la dimensione della carreggiata creando un pericolo per le auto e i mezzi che viaggiano verso il centro.

Apparentemente non ci lavora nessuno ed apparentemente non si tratta di una segnalazione di un pericolo o di un problema nel manto stradale eppure da mesi si trova nello stesso punto e nessuno sembra interessato a rimuoverlo o a spiegare agli automobilisti genovesi il suo significato, la sua utilità.