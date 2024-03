Genova – Durante la notte appena trascorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di un distributore di benzina situato in via Struppa, in Val Bisagno.

Una volta giunti sul posto, hanno visto come un locale deposito situato poco distante stesse andando a fuoco. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate circa un paio d’ore, con i pompieri che hanno impedito che queste si propagassero anche verso luoghi limitrofi.

In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire la causa del rogo. Fortunatamente, non ci sono persone rimaste ferite o intossicate.