Genova – Girava in via Tea Benedetti, nel ponente genovese, a bordo di uno scooter rubato ma è stato fermato dalla polizia locale e denunciato per ricettazione.

L’episodio è avvenuto questa mattina quando gli agenti della pattuglia del Nucleo di Polizia Locale impegnata in via Tea Benedetti in un’attività di controllo del territorio, ha fermato un ciclomotore. Alla guida un uomo con numerosi precedenti. Alla richiesta di mostrare i documenti del mezzo l’uomo non ha saputo giustificare il possesso e ad un rapido controllo è emerso che lo scooter era stato rubato.

Gli agenti lo hanno denunciato ed hanno restituito il mezzo al proprietario.