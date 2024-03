Genova – Un grosso albero è caduto nella notte all’interno dei giardini davanti alla stazione di Brignole. Fortunatamente al momento del cedimento non c’erano auto o persone di passaggio ma i danni sono ingenti.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere il grosso albero e liberare via Thaon de Revel.

Divampano però le polemiche perché in molti, specie sui social, si domandano come sia possibile che alberi apparentemente sani vengano continuamente abbattuti in diverse zone della città mentre alberi evidentemente malati cadono con grave rischio per la popolazione.