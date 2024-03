Savona – Sarebbe l’ex candidata del centro destra al consiglio comunale Giuseppina Rizzotto, in arte Giusy, l’influencer accusata di evasione fiscale dalla Guardia di Finanza che indaga su presunte dichiarazioni infedeli al Fisco italiano per influencer e “content creator”.

Giusy Rizzotto avrebbe omesso di dichiarare incassi per 120mila euro guadagnati, secondo le verifiche della Guardia di Finanza, attraverso i suoi profili Instagram, Tik Tok e il canale Onlyfans.

La donna era balzata agli onori della cronaca locale per la sua candidatura con il centro-destra alle elezioni comunali e per la sua campagna elettorale fatta con un volantino nel quale si presentava in abiti non proprio castigati con la scritta “Io per te ci sono”

Giusy Rizzotto, però, non ci sta e alle accuse di evasione fiscale risponde che, all’epoca dei fatti, tra il 2017 e il 2021, le normative non erano chiarissime e non si sapeva con precisione come dichiarare gli introiti e quindi la possibilità di commettere un errore esisteva.

La giovane donna era stata protagonista involontaria anche di uno scandalo a luci rosse per la diffusione, proprio durante la campagna elettorale, di un video osè nel quale una donna molto somigliante si mostrava senza veli ed impegnata in un incontro hard. L’influencer aveva presentato denuncia per scoprire chi aveva diffuso il video fake spacciando la protagonista per lei.