Genova – Ancora famigliole di cinghiali a spasso per le vie della città ed ancora allarme per possibili rischi legati ad incidenti ed aggressioni.

Mentre gli Ambientalisti si domandano dove siano finiti i cinghiali che popolavano in gran numero il Bisagno e che sembrano svaniti nel nulla, la città resta alle prese con gruppi di animali che verso sera scendono dalle alture per passeggiare per le strade alla ricerca di rifiuti commestibili o delle razioni di cibo offerte da qualche sconsiderato.

Ieri sera, intorno alle 19, una famigliola di cinghiali è comparsa addirittura in corso Europa, all’altezza del supermercato Pennymarket

Avvistati gli animali è scattata l’ormai consueta procedura con messaggio di allerta sulla messaggistica di emergenza del Comune di Genova ed invio di pattuglia della polizia locale per garantire la sicurezza dei cittadini.

I cinghiali in città sembrano godere di ottima salute e questo stride con la “ricostruzione” secondo cui, nel Bisagno, a sterminare decine e decine di animali, sarebbe stata la peste suina africana. Una ricostruzione che non convince gli ambientalisti che dubitano che la malattia possa aver fatto strage nel greto del torrente lasciando indenni i cinghiali “all’esterno”.

Sospetta anche il mancato ritrovamento delle decine e decine di carcasse che non si sa dove siano finite.

(Foto di Archivio)